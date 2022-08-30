Андрей Бочкарев: На северо-востоке Москвы построили ультрасовременный легкоатлетический манеж

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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В столичном районе Алтуфьево завершилось строительство легкоатлетического манежа, который не имеет аналогов в столице. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Развитию спортивной инфраструктуры в последние годы в Москве уделяется большое внимание: только в этом году уже построено 11 различных физкультурных объектов и сооружений. Например, в Алтуфьевском районе Москвы построен суперсовременный легкоатлетический манеж, не имеющий аналогов в городе, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в крытом манеже будут проводиться тренировки по отдельным дисциплинам легкой атлетики, а также соревнования городского уровня.

По его словам, спортивный объект оснастили самыми современными снарядами и разделили на специализированные зоны. Кроме того, манеж приспособлен для маломобильных людей. Также здесь есть система фотофиниша, которая позволит максимально точно замерять результаты спортсменов на соревнованиях, добавил глава Строительного комплекса.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов пояснил, что в легкоатлетическом манеже размещены раздевалки, душевые, гардероб, буфет, а также административные и судейские кабинеты и другие вспомогательные помещения.

— Размер легкоатлетического манежа составляет 48х120 метров. Здесь предусмотрены круговая беговая дорожка, дорожка для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту и в длину, а также тройного прыжка, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку, — сообщил он.

Также в здании оборудовали тренажерный зал, массажные, комментаторские и административные помещения, инфракрасную сауну, помещения допинг-контроля и трибуны, рассчитанные на 280 зрителей.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что комитет уже выдал разрешение на ввод манежа в эксплуатацию.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года 54 объектам социальной инфраструктуры Москвы присвоили адреса.