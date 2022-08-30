Одним ударом: мужчина отправил в нокаут оппонента на бульваре в центре столицы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Мужчина отправил в нокаут оппонента на Чистопрудном бульваре в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 30 августа.

По ее словам, в центре столицы поссорились 31-летний москвич и 41-летний гость столицы. Конфликт быстро перерос в драку. В какой-то момент житель столицы, выйдя из себя, отправил оппонента в нокаут.

Момент потасовки попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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Очевидцы драки вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали. Позже медики сообщили, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали.

Другая потасовка произошла в центре столицы. Посетители и артисты гей-клуба подрались между собой 26 августа.