«Круг лиц ограничен»: семейный психолог назвала причины возможного воссоединения Шейк и Купера

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В Сети появились фото российской модели Ирины Шейк вместе с ее экс-возлюбленным Брэдли Купером, которые вместе с пятилетней дочерью Леей отдыхают на Багамских островах. В соцсетях пользователи активно обсуждают возможное воссоединение влюбленных, так как под постом со снимками Шейк поставила эмодзи сердца. «Вечерняя Москва» решила узнать у семейного психолога, почему после расставания некоторые экс-пары снова сходятся.

По словам эксперта Анны Шаваловой, причин, по которым бывшие пары снова объединяются, миллион. При этом она уточнила, что немедийных личностей нельзя сравнивать со звездами в этом вопросе.

— Почему у звезд бывают повторы отношений? Да потому что круг лиц, с которыми они могут начать встречаться, ограничен. Сложно представить, чтобы Ирина Шейк завела роман с таксистом или пилотом. Кстати, совместные фото с островов, где она вместе с Купером, вовсе не гарантируют того, что они снова вместе, вполне возможно, экс-пара устроила каникулы ради дочери, — предположила психолог.

Что касается обычных пар, которые разрывают отношения, но их снова тянет обратно к бывшему или бывшей, то их ситуация тоже вполне объяснима.

— Наверное, самая распространенная причина — никто из них после расставания не может построить новые отношения. Люди начинают осознавать, что их понимали именно так, как они того хотели, их принимали со всем набором недостатков. Возникает необъяснимая тоска по этому человеку. К тому же, если это были длительные отношения, то, как и в многолетнем браке, элементарно возникает привыкание друг к другу. Это не плохо и не хорошо, это данность, — отметила Шавалова.

Собеседница «ВМ» добавила, что очень часто после воссоединения отношения у пары складываются еще лучше, так как они прошли сложный путь становления, и есть уверенность, что просто так эта «лодка счастья уже не разобьется об быт».

В заключение психолог заметила: самое главное, чтобы после воссоединения влюбленные чувствовали себя комфортно в отношениях.