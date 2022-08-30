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Мужчина до смерти избил собутыльника на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина до смерти избил собутыльника на западе столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Осенний бульвар Карта всех событий

Мужчина до смерти избил собутыльника на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 30 августа.

По ее словам, 25 августа недалеко от подъезда жилого дома по Осеннему бульвару двое мужчин распивали спиртное. Между собутыльниками произошел конфликт. В какой-то момент злоумышленник вышел из себя и избил своего оппонента. От полученных травм последний скончался в медицинском учреждении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемый задержан. Им оказался уроженец Волгограда 1982 года рождения. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Другой конфликт между мужчинами случился в центре столицы. В результате ссоры завязалась драка, закончившаяся после одного удара. Потасовка попала на видео.

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