Кинокритик Григорьев ответил на заявление Михалкова об «Оскаре»

Фото: roscongress / Михаил Киреев

Вопреки мнению режиссера Никиты Михалкова, заявившего, что российские фильмы не нужно выдвигать на «Оскар», и согласившейся с ним Марии Шукшиной, многие отечественные кинодеятели хотели бы поучаствовать в престижной американской кинопремии. Такое мнение выразил кинокритик Роман Григорьев.

— Я думаю, наше кино давно вышло за рамки персоналий Никиты Михалкова и Марии Шукшиной. Надо спрашивать других участников этого вида искусства. Я думаю, они были бы совершенно не против принять участие в отборе своего фильма в комиссии «Оскара», — отметил он.

По словам кинокритика, отечественные ленты, удостоенные международных наград, представляют большой интерес для зрителей, так как являются хорошими образцами кино. В качестве примера он привел картины «Москва слезам не верит» и «Капитан Волконогов бежал».

Григорьев убежден, что нельзя допускать возвращения к железному занавесу, так как такой вид искусства, как кино, объединяет людей во всем мире, вне зависимости от политической повестки.

— Мне кажется, это не совсем здоровая ангажированность, может, это эмоциональное состояние было у господина Михалкова и у Шукшиной. Хорошенько подумав, они согласятся с позицией, что кино должно работать на обмен культурными связями, — добавил он.

Кинокритик подчеркнул, что, если российский фильм будет номинирован на «Оскар», то этому факту можно будет только порадоваться, передает NEWS.ru.

До этого председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что, учитывая международную ситуацию, выдвигать на премию Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар» фильм от России не имеет смысла.