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Собянин: МЭШ будет работать на отечественном ПО

Георгий Соланович
Город
Собянин: МЭШ будет работать на отечественном ПО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московская электронная школа (МЭШ) с 1 сентября будет работать на отечественном программном обеспечении и станет независимой от импортных компонентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на августовском педсовете 2022 года во вторник, 30 августа.

— С этого года он (МЭШ — прим. «ВМ») будет основан на отечественной операционной системе, на отечественном программном обеспечении, которое разработали московские специалисты. Наша собственная платформа, которая полностью независима от импортных компонентов, — заявил Собянин.

Помимо этого, столичные специалисты разработали мобильное приложение «Журнал МЭШ», с помощью которого учителя смогут ставить оценки со своего телефона.

Собянин добавил, что в новом учебном году планируется обновить ноутбуки педагогов и в плановом порядке заменить моноблоки. В целом, по словам мэра, необходимо «повышать требования к материальной базе», передает агентство городских новостей «Москва».

На педсовете глава города также поручил заняться усилением подготовки к ЕГЭ в столичных школах, чтобы ученики могли получить высокие баллы без помощи репетиторов.

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