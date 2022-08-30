Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталия Медведева вернулась к работе через месяц после рождения третьего ребенка

Анастасия Колоскова
Общество
Наталия Медведева вернулась к работе через месяц после рождения третьего ребенка
Фото: vk/medvedevanataly

Звезда комедийного проекта Comedy Woman Наталия Медведева, которая недавно стала мамой третьего ребенка, уже приступила к работе. Об этом 37-летняя актриса сообщила в социальных сетях.

— Впервые после долгого перерыва — на съемках, причем с Сашей! — написала она, при этом не уточнив название проекта, в котором принимает участие.

Компанию многодетной маме составил ее супруг Александр Коптель. Кроме того, в снятое Медведевой видео попала и ее коллега Елена Борщева вместе с мужем Валерием Юшкевичем.

Подписчики звезды Comedy Woman отметили, что она находится в отличной форме, передает «StarHit».

Радостной новость о рождении третьего малыша Наталия Медведева поделилась в конце июля. Она разместила трогательное фото с крошечной ручкой младенца. Появление третьего ребенка она подтвердила одной фразой: «Теперь нас 5».

Известно, что супруги уже воспитывают двух сыновей Илью и Тимофея. Пол и имя третьего ребенка актриса до сих пор не раскрыла.

Знаменитости Дети Наталья Медведева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте