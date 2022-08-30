Наталия Медведева вернулась к работе через месяц после рождения третьего ребенка

Фото: vk/medvedevanataly

Звезда комедийного проекта Comedy Woman Наталия Медведева, которая недавно стала мамой третьего ребенка, уже приступила к работе. Об этом 37-летняя актриса сообщила в социальных сетях.

— Впервые после долгого перерыва — на съемках, причем с Сашей! — написала она, при этом не уточнив название проекта, в котором принимает участие.

Компанию многодетной маме составил ее супруг Александр Коптель. Кроме того, в снятое Медведевой видео попала и ее коллега Елена Борщева вместе с мужем Валерием Юшкевичем.

Подписчики звезды Comedy Woman отметили, что она находится в отличной форме, передает «StarHit».

Радостной новость о рождении третьего малыша Наталия Медведева поделилась в конце июля. Она разместила трогательное фото с крошечной ручкой младенца. Появление третьего ребенка она подтвердила одной фразой: «Теперь нас 5».

Известно, что супруги уже воспитывают двух сыновей Илью и Тимофея. Пол и имя третьего ребенка актриса до сих пор не раскрыла.