Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева стала мамой в третий раз

Юлия Курганова
Общество
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева стала мамой в третий раз
Фото: vk.com/medvedevanataly

Актриса Наталия Медведева, которая стала известной благодаря комедийному проекту Comedy Woman, поделилась важной новостью. Она разместила трогательное фото с крошечной ручкой малыша.

Артистка подтвердила рождение третьего ребенка одной фразой.

— Теперь нас 5, — написала под снимком Медведева в соцсети «ВКонтакте».

16 июля муж телеведущей Регины Тодоренко певец Влад Топалов показал фото первой прогулки с новорожденным сыном. На снимке можно увидеть артиста, который везет детскую коляску. Помогает ему в этом трехлетний сын Михаил.

Comedy Woman Дети Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте