Звезда Comedy Woman Наталия Медведева стала мамой в третий раз

Фото: vk.com/medvedevanataly

Актриса Наталия Медведева, которая стала известной благодаря комедийному проекту Comedy Woman, поделилась важной новостью. Она разместила трогательное фото с крошечной ручкой малыша.

Артистка подтвердила рождение третьего ребенка одной фразой.

— Теперь нас 5, — написала под снимком Медведева в соцсети «ВКонтакте».

16 июля муж телеведущей Регины Тодоренко певец Влад Топалов показал фото первой прогулки с новорожденным сыном. На снимке можно увидеть артиста, который везет детскую коляску. Помогает ему в этом трехлетний сын Михаил.