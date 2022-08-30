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СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудника магазина, который закрыл мальчика в холодильнике

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудника магазина, который закрыл мальчика в холодильнике
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника новосибирского магазина, который намеренно закрыл мальчика в холодильнике. Об этом сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области 30 августа, во вторник.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Распоряжение об этом отдал лично глава СК Александр Бастрыкин.

— По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, — резюмировали сотрудники ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 23 августа. Девятилетний мальчик попросил сотрудников магазина убрать с прилавков просроченные продукты, за что его посадили в холодильное складское помещение.

Следственный комитет Новосибирск Александр Бастрыкин Дети Уголовные дела
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