Сотрудник магазина в Новосибирске разозлился на ребенка и запер его в холодильнике

Фото: gov.spb.ru

Сотрудник одного из супермаркетов в Новосибирске запер девятилетнего мальчика в холодильном складском помещении после просьбы ребенка убрать с прилавков магазина просроченные продукты.

По информации СМИ, инцидент произошел 29 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту произошедшего и представить доклад.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована проверка. <...> Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечается на сайте ведомства.

До этого сообщалось, что ребенок потерял ступню в результате катания на водных лыжах на реке Оке в Подмосковье. По данным СК, мать с сыном отдыхали на речке в компании друзей. В один момент пьяный знакомый матери предложил ребенку покататься на водных лыжах.

Мальчик во время катания не смог удержаться и упал в воду, после чего катер с пьяным водителем на борту наехал на ребенка. Винтом ему отрубило ногу.