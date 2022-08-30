«Играет на руку западникам»: политолог Курбанов объяснил, чего ожидать от столкновений в Ираке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Ираке предпринять шаги к деэскалации в связи с гибелью 20 протестующих. Помимо этого, Иран принял решение временно закрыть границы с Ираком из-за сложившейся ситуации. Подобные протесты стоит напрямую связывать с антииракской политикой Муктад ас-Садра, желающего взять власть в стране в свои руки. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

— Конфликт в Ираке ожидался давно, поскольку в стране есть силы, которые заигрывают с Саудовской Аравией и, естественно, с США. В первую очередь это Муктад ас-Садр, который обижен на иракскую политическую систему. Он имеет очень много сторонников, их настроения играют на руку американцам. У ас-Садра свои амбиции, он хочет по-своему видеть Ирак. При этом сам он как политик не имеет каких-либо знаний или опыта. Муктад ас-Садр ссылается на обещания. Однако все время Ирак страдал от того, что он является шиитским государством. Саддам Хуссейн (бывший президент Ирака — прим. «ВМ») все время истреблял иракских шиитов. На данный момент Муктад ас-Садр объявляет себя главой «Армии Махди» и прибегает к тем государствам, которые враждебно относятся к Имаму Хомейни (бывший высший руководитель Ирана — прим. «ВМ»), — пояснил он.

При этом эксперт подчеркивает, что в первую очередь из-за данных протестов пострадают паломники.

— Муктад ас-Садр играет на руку западникам, обманывая свое население. Эти сторонники в свою очередь хотят нанести ущерб стране накануне религиозного мероприятия в Кербеле. Оно происходит после Ашуры. Там собираются до 20 миллионов паломников, это большая мощь. Они могут изменить события в Ираке. По этой причине Иран принял решение временно закрыть границу с Ираком. Это очень большой удар по всем шиитским паломникам, который приведет к недовольству населения, — сказал Курбанов.

По его словам, западным странам выгодна данная ситуация, поскольку они могут повести народ против властей Ирана и Ирака.

— Западные политики за кулисами будут нагнетать обстановку, чтобы злить народ. Они хотят, чтобы народ высказал свое недовольство иранскому правительству. Однако народы Ирака и Ирана очень дальновидные, они не сомневаются в своих руководителях. Я думаю, Муктад ас-Садр проиграет в своей борьбе, поскольку его сторонники потихоньку переходят в сторону тех сил, которые мирно руководят страной. В течение недели конфликт успокоится. Муктад ас-Садр понесет ответ за содеянное и предательство страны, — подытожил политолог.