Физкультурный комплекс с бассейнами построят в Южном Бутове

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Россия, Москва, Остафьевская улица Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят на Остафьевской улице в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 30 августа.

В данный момент объект находится на стадии проектирования.

— Уже стал известен облик будущего ФОК. Выразительный фасад из травертина, песчаника, меди и камня будет соответствовать современному городскому стилю. К строительным работам планируем приступить в четвертом квартале текущего года, — заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Площадь двухэтажного физкультурного центра составит более восьми тысяч квадратных метров. Основными элементами фасада здания станут прямые металлические перфорированные кассеты.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в будущем ФОК расположат бассейн для оздоровительного плавания и для обучения плаванию детей, тренажерный зал, ледовое поле, а также медицинские, технические, бытовые и административные помещения.

До этого сообщалось, что в столичном районе Алтуфьево завершилось строительство не имеющего аналогов в городе легкоатлетического манежа.