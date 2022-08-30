Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Станцию БКЛ «Рижская» подключили к городским электросетям

Александр Афонин
Город
Станцию БКЛ «Рижская» подключили к городским электросетям
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий

Специалисты закончили работы по подключению станции «Рижская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена к электросетям. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили мероприятия по обеспечению электроснабжения станции БКЛ «Рижская». Проложили две кабельные линии 20 киловатт общей протяженностью более 7 километров, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что работы проводились с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Технология позволяет минимизировать разрытия грунта, что может повредить городские коммуникации.

По словам Бирюкова, благодаря проложенным электросетям появится возможность создать необходимый резерв на станции. Это позволит избежать технических отключений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты успешно завершили испытания самой длинной эскалаторной ленты на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии. По его словам, она соединит платформу с кассовым залом.

Петр Бирюков Электричество Большая Кольцевая линия (БКЛ)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте