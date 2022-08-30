«Россия выиграет»: почему Газпром получит прибыль от сокращения поставок газа во Францию

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Издание Figaro пишет, что российская компания «Газпром» уведомила французскую Engie о сокращении поставок газа с 30 августа. Подобное решение окажется выгодным для России, поскольку у нее будет выход к бирже. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

— Франции на самом деле проще в этой ситуации, поскольку у нее есть пункты приема сжиженного природного газа. Потом есть газопроводы из Алжира и Нигерии. Газ для них — не проблема, проблема найти дешевый газ. Сейчас Франции российский газ обходится в 1000–1500 долларов за тысячу кубических метров. При этом на бирже цены увеличились в два с лишним раза, — отметил он.

Кроме того, эксперт считает, что Газпром сможет выйти на биржевой рынок для дальнейшей продажи природных ресурсов на нем.

— Россия выиграет от сокращения поставок, чем проиграет. Одновременно с небольшим сокращением поставок произойдет увеличение его стоимости. В ту же минуту Газпрому ничего не мешает пойти на биржу и тот же газ продать по 3500 долларов. У всех стран есть долгосрочные контракты по газу. Я предполагаю, что они наполовину выполнены. Европа хочет покупать на бирже. И пока цена на ней была 150–200 долларов за тысячу кубометров, то европейские страны были счастливы. И все свои свободные емкости они заполняли этим газом. Однако рынок поменялся, он стихийный. Когда цены пошли вверх, то для России появился прекрасный бизнес. Взять долгосрочный газ, который дешевле значительно, и отогнать на биржу. Там он в три раза дороже. Сейчас такое есть. Но при этом нельзя сказать, что кто-то замерзнет без газа, никто не замерзнет. Однако по карману это ударит сильно, — подытожил Хуршудов.

Также специалист в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ожидает Украину этой зимой.