Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Россия выиграет»: почему Газпром получит прибыль от сокращения поставок газа во Францию

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Россия выиграет»: почему Газпром получит прибыль от сокращения поставок газа во Францию
Фото: shutterstock

Издание Figaro пишет, что российская компания «Газпром» уведомила французскую Engie о сокращении поставок газа с 30 августа. Подобное решение окажется выгодным для России, поскольку у нее будет выход к бирже. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

— Франции на самом деле проще в этой ситуации, поскольку у нее есть пункты приема сжиженного природного газа. Потом есть газопроводы из Алжира и Нигерии. Газ для них — не проблема, проблема найти дешевый газ. Сейчас Франции российский газ обходится в 1000–1500 долларов за тысячу кубических метров. При этом на бирже цены увеличились в два с лишним раза, — отметил он.

Кроме того, эксперт считает, что Газпром сможет выйти на биржевой рынок для дальнейшей продажи природных ресурсов на нем.

— Россия выиграет от сокращения поставок, чем проиграет. Одновременно с небольшим сокращением поставок произойдет увеличение его стоимости. В ту же минуту Газпрому ничего не мешает пойти на биржу и тот же газ продать по 3500 долларов. У всех стран есть долгосрочные контракты по газу. Я предполагаю, что они наполовину выполнены. Европа хочет покупать на бирже. И пока цена на ней была 150–200 долларов за тысячу кубометров, то европейские страны были счастливы. И все свои свободные емкости они заполняли этим газом. Однако рынок поменялся, он стихийный. Когда цены пошли вверх, то для России появился прекрасный бизнес. Взять долгосрочный газ, который дешевле значительно, и отогнать на биржу. Там он в три раза дороже. Сейчас такое есть. Но при этом нельзя сказать, что кто-то замерзнет без газа, никто не замерзнет. Однако по карману это ударит сильно, — подытожил Хуршудов.

Также специалист в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ожидает Украину этой зимой.

Франция газоснабжение Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте