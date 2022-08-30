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Прокурор запросил 13 лет колонии для калининградских врачей Белой и Сушкевич

Степан Жирнов
Происшествия
Прокурор запросил 13 лет колонии для калининградских врачей Белой и Сушкевич
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Прокурор запросил у Московского областного суда 13 лет колонии для калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

По данным «КП», прокурор запросил 13 лет колонии для калининградских врачей Белой и Сушкевич.

24 августа женщин признали виновными по делу о гибели младенца в роддоме. Во вторник, 30 августа, суд огласит наказания для сотрудниц медучреждения.

Трагедия, из-за которой возбудили уголовное дело, произошла осенью 2018 года. Тогда в роддоме при загадочных обстоятельствах погиб новорожденный ребенок. В гибели младенца обвинили местных врачей. Подробности этого дела «Вечерняя Москва» публиковала в специальном материале.

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