Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Прокурор запросил у Московского областного суда 13 лет колонии для калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

По данным «КП», прокурор запросил 13 лет колонии для калининградских врачей Белой и Сушкевич.

24 августа женщин признали виновными по делу о гибели младенца в роддоме. Во вторник, 30 августа, суд огласит наказания для сотрудниц медучреждения.

Трагедия, из-за которой возбудили уголовное дело, произошла осенью 2018 года. Тогда в роддоме при загадочных обстоятельствах погиб новорожденный ребенок. В гибели младенца обвинили местных врачей. Подробности этого дела «Вечерняя Москва» публиковала в специальном материале.