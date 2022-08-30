Депутат пояснил, зачем нужно ввести правила перевозки животных в машинах

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В России на сегодняшний день нет правил перевозки животных в машинах. Поездки водителей с питомцем только увеличивают риски на дорогах. Поэтому вопрос необходимо отрегулировать. Об этом рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что многие хозяева животных перевозят без всякой фиксации в салоне машины. Свободно двигающийся питомец может помешать владельцу вести автомобиль.

— То есть нахождение ребенка или взрослого сегодня прописано, а животное передвигается как хочет. Это создает определенные риски. То есть нужны специальные средства, которые фиксируют собаку, кошку или других животных в процессе перевозки в машине, — пояснил Хамзаев в комментарии «360».

Ранее депутат направил свое предложение о регулировании перевозки домашних животных руководителю российской Госавтоинспекции Михаилу Черникову. По мнению Хамзаева, перевозить домашних животных нужно в специальных переносках или автобоксах, передает RT.

Более двух тысяч питомцев перевезли в подмосковном такси с начала года, сообщили в областном Минтрансе.