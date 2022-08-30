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Росздравнадзор проверит алтайскую больницу, где в медкарте пациентки написали нецензурное слово

Анастасия Колоскова
Происшествия
Росздравнадзор проверит алтайскую больницу, где в медкарте пациентки написали нецензурное слово
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Росздравнадзор организует проверку Волчихинской районной больницы в Алтайском крае, после посещения которой в медицинской карте пациентки появилась нецензурная надпись. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова, — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пожилая женщина страдает серьезными заболеваниями, в том числе бронхиальной астмой и гипертонией. В связи с этим она часто вызывает скорую помощь. Вероятно, слишком частое обращение и стало причиной недовольства какого-то сотрудника медучреждения.

Уточняется, что надпись в карте заметила дочь пенсионерки, когда пришла в больницу за рецептами, пишет RT.

До этого сообщалось, что следственные органы СУ СК России по Новосибирской области организовали проверку после того, как сотрудник одного из супермаркетов в Новосибирске запер девятилетнего мальчика в холодильном складском помещении после просьбы ребенка убрать с прилавков магазина просроченные продукты.

Алтайский край Проверки Больницы
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