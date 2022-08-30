Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Крупное ДТП произошло на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 30 августа.

В районе владения № 63 на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено. Проехать можно по одной полосе из трех, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое крупное ДТП произошло в Ярославской области. Столкнулись легковой автомобиль, карета скорой помощи и бензовоз. На месте аварии начался пожар. Погибло три человека.