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Крупное ДТП произошло на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Крупное ДТП произошло на юге Москвы
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Крупное ДТП произошло на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 30 августа.

В районе владения № 63 на Каширском шоссе столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке затруднено. Проехать можно по одной полосе из трех, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое крупное ДТП произошло в Ярославской области. Столкнулись легковой автомобиль, карета скорой помощи и бензовоз. На месте аварии начался пожар. Погибло три человека.

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