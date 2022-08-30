Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в Вешняках
В столичном районе Вешняки в сквере на улице Юности специалисты возведут летний кинотеатр и многофункциональный павильон. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках. Новые объекты обустроим по просьбам жителей, — говорится в сообщении.
Уточняется, что кинотеатр расположится в районе Вешняковской улицы, дом 2а. Многофункциональный павильон будет выполнен в виде арки и появится у входа в сквер со стороны аллеи Жемчуговой.
На данный момент специалисты уже подготовили основания построек, начали монтаж кровли и приступили к утеплению основания. По окончании работ будет выполнена облицовка строений, а в кинотеатре установят экран, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
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