Врач Елизарова пояснила, как отличить простуду от коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Об отличиях простуды от COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Она отметила, что коронавирус чаще всего поражает именно дыхательные органы. У многих при COVID-19 симптоматика начинается с горла, а после вирус опускается в верхние и нижние дыхательные пути.

— Он дает очень много осложнений, поэтому диагностика нужна, даже если у вас болезнь протекает в легкой форме, — сказала собеседница «Радио 1».

Елизарова отметила, что при первых признаках простуды нужно вызвать врача и сделать ПЦР-тест. Врач подчеркнула, что не стоит забывать про вакцинацию и ревакцинацию.

Врачи отмечают, что у огромного числа граждан уже есть иммунитет к COVID-19. Доминирующим штаммом в настоящее время остается «омикрон», однако нужно учитывать, что он к настоящему времени имеет несколько мутаций, передает «Царьград».

Дети стали чаще заражаться коронавирусом. Однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция.

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ.