Как защитить ребенка от заражения коронавирусом и ОРВИ в детских садах и школах

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Дети стали чаще заражаться коронавирусом. Однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ.

По его словам, первые признаки заражения коронавирусом у детей имеют идентичную симптоматику с ОРВИ. Однако одним из ключевых симптомов является расстройство желудочно-кишечного тракта.

— Первые симптомы коронавирусной инфекции не отличаются от признаков любого другого ОРВИ. К нам относятся температура, боль в горле, заложенность носа. Также у детей встречается рвота и понос при заражении «омикрон»-штаммом. Заболевание развивается достаточно быстро. Инкубационный период составляет от одного до двух дней. Дети провели лето с родителями или бабушками, сейчас идут в школу или детский сад и массово заражаются. Это грозит сильными вспышками заболеваемости коронавирусом, — рассказал иммунолог.

Врач отметил, что в сентябре начнется пик заболеваемости у школьников и детсадовцев:

— Сейчас отменены практически все эффективные средства профилактики коронавируса и других простудных заболеваний в школах и детских садах. Именно поэтому в начале сентября там будет настоящий рассадник вирусов.

Специалист подчеркнул, что родители школьников должны требовать вернуть некоторые меры профилактики коронавируса и простудных заболеваний в образовательных учреждениях. Например, нахождение детей в одном классе и перемены в разное время.

— Родители школьников должны требовать от администрации, чтобы вернулась классная система. Дети должны сидеть в одном классе, никуда оттуда не выходить и не общаться с другими школьниками. Также стоит вернуть перемены в разное время у школьных классов. Дети смогут выйти в коридор, освободить класс на проветривание и не перемешиваться с другими учениками, — считает он.

Кроме того, собеседник «ВМ» уверен, что питаться ученики разных классов должны отдельно.

— Я считаю, что раздельное питание детей из других классов поможет снизить вероятность заражения. Например, можно питаться в классе из ланч-боксов, чтобы дети не ходили в столовую. Либо кормить каждый класс отдельно в школьной столовой, — сказал Болибок.

В дошкольные учреждения нельзя допускать посторонних людей, кроме персонала, заверил иммунолог.

— В детских садах необходимо следить, чтобы в дошкольное заведение приходило как можно меньше посторонних лиц. Нужно ограничить контакты дошкольников общением с воспитателем и нянечкой. Также целесообразно отменить дополнительные занятия с другими педагогами, — сказал он.

Болибок уверен, что такие меры временно снизят скорость нарастания волны коронавируса, но предотвратить ее полностью невозможно. Родителям детей старше 12 лет нужно задуматься о вакцинации:

— Напомню, что детям старше 12 лет можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Она сугубо добровольная. Нужно посмотреть, как родственники ребенка болеют коронавирусом. Если у них заболевание протекает тяжело, то имеет смысл сделать вакцинацию.

Врач подчеркнул, что защита верхних дыхательных путей у детей поможет предотвратить заражение коронавирусом.

— Более того, ребенку можно дать леденцы с экстрактом лекарственных трав, чтобы снизить воздействие вирусов на слизистую. Слюна смывает вирус в желудочно-кишечный тракт. Там при наличии соляной кислоты он погибает. Входной путь коронавируса — это верхние дыхательные пути, — уверен эксперт.

Более того, Болибок советует давать детям витамины для поддержания иммунитета и снижения риска заражения коронавирусной инфекцией и простудными заболеваниями.

— Я советую обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы для детей. Это также поможет в профилактике осеннего гиповитаминоза у детей, а также уменьшит риск заразиться простудными заболеваниями, — подытожил специалист.