Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд арестовал политика Гозмана на 15 суток

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал политика Гозмана на 15 суток
Фото: пресс-служба Таганского районного суда

Тверской районный суд столицы признал политика Леонида Гозмана* виновным по административному делу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 30 августа.

Политика обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Его арестовали на 15 суток.

Обвинения подсудимому выдвинули из-за нескольких сообщений в социальных сетях. 29 августа Гозмана* задержали.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Аресты административные правонарушения Москва Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте