Суд арестовал политика Гозмана на 15 суток
Тверской районный суд столицы признал политика Леонида Гозмана* виновным по административному делу. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 30 августа.
Политика обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Его арестовали на 15 суток.
Обвинения подсудимому выдвинули из-за нескольких сообщений в социальных сетях. 29 августа Гозмана* задержали.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.