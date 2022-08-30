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Мишустин призвал использовать цифровые активы при оплате импортных товаров

Елена Самойлова
Экономика
Мишустин призвал использовать цифровые активы при оплате импортных товаров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, так как они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 30 августа.

— Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт, — цитирует председателя правительства РИА Новости.

Мишустин сделал данное заявление на стратегической сессии «Развитие отечественной финансовой системы».

До этого Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию, притом что сами ощущают «негативную отдачу» от ограничений. Санкции приводят к расшатыванию международной экономической и торговой систем и нарушению «привычных связей».

29 августа премьер-министр провел заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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