Еще четыре причала для электросудов прибыли в Москву

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Еще 4 инновационных причала для электросудов привезли в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— Уникальные причалы — полностью отечественная разработка. Они экологичны и не нанесут никакого вреда акватории Москвы-реки и воздуху столицы, а также безопасны для пассажиров. Возможность подзарядки судна прямо во время остановок сократит время ожидания и интервалы движения, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что новые причалы будут двух диаметров — 10 и 16 метров, а их вместимость составит от 50 до 80 человек. При этом они смогут принимать несколько судов одновременно.

При швартовке «носом» зарядка будет происходить прямо во время остановок и займет 12–17 минут, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал, когда по Москве-реке начнут ходить электротрамваи. По его словам, на данный момент специалисты тестируют причалы, которые проверяются на грузоподъемность и устойчивость к нештатным ситуациям.