Движение транспорта в центре Москвы ограничат из-за осеннего велофестиваля

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тестовская улица Карта всех событий

В связи с проведением осеннего велофестиваля на ряде улиц в ЦАО ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— С 18:00 3 сентября до 18:00 4 сентября в центре Москвы будет ограничиваться движение на ряде улиц. Это связано с проведением Московского осеннего велофестиваля, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, движение ограничат на участке Тестовской улицы от Проектируемого проезда № 80 до Пресненской набережной, а также от Тестовской улицы до дома 4 по Пресненской набережной с 18:00 3 сентября до 10:00 4 сентября, а также с 16:00 до 18:00 4 сентября.

Кроме того, 4 сентября с 10:00 до 16:00 будет перекрыто движение от Проектируемого проезда № 80 до Пресненской набережной и от Тестовской улицы до дома 4 по Пресненской набережной. Автовладельцам посоветовали заранее выбирать маршрут, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Осенний велофестиваль пройдет в Москве 4 сентября. Принять участие в нем могут бесплатно все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на Едином транспортном портале.