Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч — на выборах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность в ходе мероприятий, посвященных Дню знаний в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции во вторник, 30 августа.

— В рамках подготовки к новому учебному году проведены комиссионные комплексные обследования объектов образования на предмет их антитеррористической укрепленности, наличия и исправности систем контроля управления доступом, видеонаблюдения, средств досмотра посетителей и кнопок экстренного вызова наряда полиции, — говорится в сообщении.

Почти 5 тысяч образовательных учреждений в столице начнут учебный год с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Как отмечается, все они оборудованы кнопками тревожной сигнализации.

Кроме того, с 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. На этот период органы исполнительной власти города и правоохранители предусмотрели комплекс антитеррористических мероприятий.

Кинологи со служебными собаками обследуют места проведения выборов, при входе в здания будет действовать пропускной режим с применением металлодетекторов. Планируется задействовать наряд численностью около 13 тысяч человек.

Также 3 сентября в Москве в местах совершения терактов проведут памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В целях обеспечения правопорядка подразделениями полиции запланирован комплекс организационных и практических мер, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. По его словам, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.