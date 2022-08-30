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Собянин рассказал о новинках образовательной системы Москвы

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о новинках образовательной системы Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В предстоящем учебном году в столичных школах введут ряд новинок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 августа.

— Наша главная задача — обеспечить качество образования, контроль за качеством образования и помощь в работе педагогов. Родители должны знать, что происходит в реальной жизни с навыками, знаниями их детей. Это очень важно, — сказал он.

Так, в 2022/23 учебном году город проведет плановую замену ноутбуков для учителей. Кроме того, во всех образовательных учреждениях Москвы появится Wi-Fi, также там поменяют моноблоки в компьютерных классах.

С 1 сентября учащиеся первых и пятых классов начнут обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования. Также в городе увеличится число школ с предпрофессиональными классами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Собянин принял участие в традиционном Открытом августовском педагогическом совете. В ходе выступления глава города обозначил основные задачи столичной системы образования. Что сказал мэр — в материале «Вечерней Москвы».

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