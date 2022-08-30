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Собянин принял участие в Открытом августовском педагогическом совете

Александр Афонин
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Собянин принял участие в Открытом августовском педагогическом совете
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционном Открытом августовском педагогическом совете. В ходе выступления глава города обозначил основные задачи столичной системы образования. Что сказал мэр — в материале «Вечерней Москвы».

Наиболее важным вопросом, которого коснулся Собянин, стала подготовка школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). В ходе своего выступления он поручил заняться усилением подготовки к экзаменам в столичных школах. По его словам, решение позволит ученикам получить высокие баллы без помощи репетиторов.

— Мы в каждой школе должны переосмыслить эту ситуацию. Ребята должны полноценные знания получать в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов. Но точно не бегать по репетиторам, — сказал Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы количество выпускников с высокими результатами по ЕГЭ в Москве увеличилось в три раза. Также наблюдается снижение числа учащихся, которые могли немного отставать в учебе.

Кроме того, глава города дал распоряжение улучшить воспитательную работу в школах города. Ее следует вести неформально и интересно для детей. Мэр уверен, что от данных аспектов в будущем будет зависеть безопасность и будущее России.

Собянин напомнил, что в этом году Москва развернет Российское движение детей и молодежи. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с федеральным законом. Он попросил столичных учителей взять работу движения под свой контроль и сделать его интересным для детей.

Говоря о предстоящем учебном годе, мэр отметил, что в столице ожидается рекордное количество первоклассников — 119 тысяч.

— Впервые 119 тысяч первоклассников приходят в наши школы. Такого еще никогда не было. И это, конечно, во многом результат демографических изменений, которые происходят в Москве: количество рождений, количество многодетных семей увеличилось просто в разы, — сказал он.

Помимо этого, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся — полмиллиона человек. По словам Собянина, всего в этом учебном году в школах будут учиться более 1,6 миллиона детей, что сравнимо с небольшим городом.

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