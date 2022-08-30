ЦОДД проверил более 1000 территорий рядом со школами в Москве

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Россия, Москва, Зеленоград, улица Дмитрия Разумовского Карта всех событий

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

— Особое внимание уделяем вопросу детской безопасности. Каждый год дорожные кураторы анализируют условия на дорогах у детских учреждений, — сказал он.

Ликсутов уточнил, что в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские. Также там оборудуют дополнительные пешеходные переходы со светофорами, чтобы дети могли безопасно переходить дорогу.

Кроме того, введут запрет на остановку крупногабаритного транспорта у зеленоградской школы на улице Дмитрия Разумовского. Рядом с образовательными учреждениями останавливаться можно только для посадки пассажиров, но не парковаться, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч — на выборах.