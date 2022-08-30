Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЦОДД проверил более 1000 территорий рядом со школами в Москве

Елена Самойлова
Город
ЦОДД проверил более 1000 территорий рядом со школами в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, улица Дмитрия Разумовского Карта всех событий

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

— Особое внимание уделяем вопросу детской безопасности. Каждый год дорожные кураторы анализируют условия на дорогах у детских учреждений, — сказал он.

Ликсутов уточнил, что в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские. Также там оборудуют дополнительные пешеходные переходы со светофорами, чтобы дети могли безопасно переходить дорогу.

Кроме того, введут запрет на остановку крупногабаритного транспорта у зеленоградской школы на улице Дмитрия Разумовского. Рядом с образовательными учреждениями останавливаться можно только для посадки пассажиров, но не парковаться, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч — на выборах.

Безопасность Максим Ликсутов Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте