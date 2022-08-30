Трамваи задерживались из-за ДТП в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 3-й Крутицкий переулок Карта всех событий

Из-за ДТП в центре столицы задерживалось отправление трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 30 августа.

По информации ведомства два легковых автомобиля столкнулись на путях на 3-ем Крутицком переулке. Из-за этого было затруднено движение трамваев №А, 40 и 43.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», маршруты были временно изменены, но сейчас движение восстановлено в штатном режиме.

Еще одно ДТП, которое помешало движению городского транспорта, произошло 30 августа на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы.