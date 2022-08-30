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Автобусы № 772 задерживаются из-за ДТП на востоке Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Автобусы № 772 задерживаются из-за ДТП на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

Автобусы № 772 задерживаются из-за ДТП на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— Из-за ДТП на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы задерживаются автобусы 772, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № 23, 27 и 30 задерживаются из-за аварии в Соболевском проезде в районе остановки «3-й Михалковский переулок». После стало известно, что движение на участке удалось восстановить.

Трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов».

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