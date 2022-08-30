Движение трамваев в Соболевском проезде восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 3-й Михалковский переулок Карта всех событий

Движение трамваев № 23, 27 и 30 восстановили в Соболевском проезде после ДТП на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— Восстановлено движение трамваев в Соболевском проезде, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи трех маршрутов на данном участке задерживаются из-за аварии.

25 августа стало известно, что трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов».

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, работы выполняются в ночные расширенные окна. Вместо трамвайного маршрута № 37 местные жители смогут воспользоваться маршрутами № 36 и 43.