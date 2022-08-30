Новый ЖК в поселении Марушкинском получит фасады графитового цвета

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

В поселении Марушкинском планируется возведение жилого комплекса площадью 15 800 квадратных метров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Дом в поселении Марушкинском будет выполнен в виде лаконичных объемов, которые образуют закрытый внутренний двор. И только угловая секция выделяется пирамидальной формой с лестничным расширением к небу, — сказал он.

Для отделки фасадов специалисты применят плитку графитового цвета. Отмечается, что новостройка будет состоять из четырех секций.

Их высота будет варьироваться от восьми до девяти этажей. Согласно проекту, в комплексе разместятся 233 квартиры, подземный паркинг, технические помещения и кладовые.

25 августа сообщалось, что Москомархитектура согласовала проект по возведению жилого дома в рамках программы реновации на улице Ремизова в районе Котловка. Фасад украсят декоративные карнизы, а также металлические вставки с перфорацией.

До этого стало известно, что на Тайнинской улице в столице появится два жилых дома по программе реновации. По словам Кузнецова, их выполнят в одной стилистике.