Пассажирам ЦППК на станции Царицыно раздадут лимитированные карты

Фото: Пресс-служба ЦППК

Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Царицыно Карта всех событий

Пассажиры ЦППК на станции Царицыно смогут получить транспортные карты ограниченной серии. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Во вторник, 30 августа, с 17:00 до 19:00 на станции Царицыно тем, у кого не окажется с собой электронного носителя, предложат карты «Стрелка + Тройка» лимитированной серии. Количество карт ограничено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в билетных автоматах идет постепенное внедрение нового интерфейса, который предлагает пассажиру сразу записать билет на карту. Ежедневно сотрудники компании помогают пассажирам с оформлением проездных документов.

Пассажиры уже успели оценить удобство транспортных карт: с ними можно быстрее проходить через турникеты, а также не нужно беспокоиться о том, что проездной документ может потеряться. За июль и август разовые билеты на транспортные карты записывали почти на 61 процент чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

24 августа стало известно, что с начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты порядка 850 тысяч разовых билетов. На данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий выбрать запись проездного напрямую.