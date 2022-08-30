Пассажирам ЦППК на станции Царицыно раздадут лимитированные карты
Пассажиры ЦППК на станции Царицыно смогут получить транспортные карты ограниченной серии. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Во вторник, 30 августа, с 17:00 до 19:00 на станции Царицыно тем, у кого не окажется с собой электронного носителя, предложат карты «Стрелка + Тройка» лимитированной серии. Количество карт ограничено, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент в билетных автоматах идет постепенное внедрение нового интерфейса, который предлагает пассажиру сразу записать билет на карту. Ежедневно сотрудники компании помогают пассажирам с оформлением проездных документов.
Пассажиры уже успели оценить удобство транспортных карт: с ними можно быстрее проходить через турникеты, а также не нужно беспокоиться о том, что проездной документ может потеряться. За июль и август разовые билеты на транспортные карты записывали почти на 61 процент чаще, чем за аналогичный период 2021 года.
24 августа стало известно, что с начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты порядка 850 тысяч разовых билетов. На данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий выбрать запись проездного напрямую.