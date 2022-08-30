Москвичей пригласили на экскурсию в депо «Аэроэкспресса»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, район Беговой, Нижняя улица, 17 Карта всех событий

Школьники в возрасте от 10 до 15 лет вместе с родителями могут побывать на экскурсии в депо «Аэроэкспресса» на Белорусском вокзале. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В данном депо обслуживают поезда, которые отправляются в аэропорты Шереметьево и Домодедово, по пригородным направлениям и МЦД. На экскурсии посетителям покажут поезда и кабины машиниста двухэтажного аэроэкспресса, расскажут об обслуживании и ремонте разных видов поездов, а также познакомят со спецтехникой.

Кроме того, гости смогут задать интересующие вопросы сотрудникам депо и повторить правила безопасного поведения на железной дороге. Посетить депо можно будет по предварительной регистрации 1 сентября в 14:00 по адресу улица Нижняя, дом 17, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого состоялся день открытых дверей в филиале Мосгортранса «Восточный». В рамках мероприятия гости познакомились с вакансиями предприятия и пообщались с водителями автобусов.