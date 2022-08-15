Москвичей пригласили на день открытых дверей в филиал Мосгортранса «Восточный»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Жители столицы смогут посетить день открытых дверей в филиале Мосгортранса «Восточный», который пройдет 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 15 августа.

— 20 августа ждем всех на дне открытых дверей в филиале Мосгортранса «Восточный». Узнайте, как устроен Московский транспорт, и найдите работу у одного из самых надежных работодателей Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе мероприятия гости познакомятся с вакансиями предприятия, смогут пообщаться с водителями автобусов и многое другое. Кроме того, организаторы подготовили ряд экскурсий и конкурсов в Музее автобусного парка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

23 июля стало известно, что более 1,3 тысячи человек посетили электробусный парк «Красная Пахра» в день открытых дверей. Отмечается, что порядка 100 из них обратились по вопросу трудоустройства.

10 августа сообщалось, что новые сотрудники Мосгортранса смогут получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Они доступны для выпускников высших учебных заведений, школ и колледжей.