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Медсестра обокрала пенсионерку в столичном доме престарелых

Степан Жирнов
Происшествия
Медсестра обокрала пенсионерку в столичном доме престарелых
Фото: depositphotos

Медсестра столичного дома престарелых украла у пенсионерки 100 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь во вторник, 30 августа.

По ее словам, 51-летняя жительница Подмосковья, работавшая в доме престарелых медсестрой, воспользовалась доступом к комнатам жильцов и выкрала карту 66-летней постоялицы центра.

Злоумышленница воспользовалась ПИН-кодом, который был написан на прикрепленном к карте листочке бумаги, и сняла 100 тысяч рублей.

В какой-то момент потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре подозреваемую задержали. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Гузь отметила, что подозреваемая вернула украденные деньги.

Еще одна старушка пострадала от действий вора в метро 9 августа. Мужчина выкрал у пенсионерки сумку с документами и наличными в сумме 134 тысячи рублей.

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