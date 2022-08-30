Конфликт между водителями на МКАД закончился стрельбой

Фото: МВД

Россия, Москва, МКАД, 86-й километр Карта всех событий

На 86-м километре Московской кольцевой автодороги ссора между водителями закончилась стрельбой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 30 августа.

По ее словам, один из водителей достал пистолет и выстрелил в пассажирское окно машины оппонента.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вскоре подозреваемого задержали в районе Монтажной улицы. Им оказался 48-летний москвич.

При обыске салона автомобиля сотрудники полиции обнаружили металлические шарообразные пули и баллон углекислого газа. Само оружие не найдено.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Еще одно происшествие случилось на МКАД 30 августа: на 77-м километре загорелся автомобиль.