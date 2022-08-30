Движение транспорта районе Соймоновского проезда ограничат с 1 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Соймоновский проезд Карта всех событий

Движение транспорта в районе Соймоновского проезда ограничат в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— В районе Соймоновского проезда ограничат движение из-за проведения строительных работ. Работы продлятся с 1 сентября по 30 ноября, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, движение будет ограничено на участке в 3-м Обыденском переулке в районе дома 1, строение 3, с 1 сентября до 25 октября круглосуточно. А с 26 сентября до 8 ноября — в районе дома 5 в Соймоновском проезде, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в связи с проведением осеннего велофестиваля на ряде улиц в центре Москвы ограничат движение транспорта с 18:00 3 сентября до 18:00 4 сентября. Так, движение ограничат на участке Тестовской улицы от проектируемого проезда № 80 до Пресненской набережной, а также от Тестовской улицы до дома 4 на Пресненской набережной с 18:00 3 сентября до 10:00 4 сентября, а также с 16:00 до 18:00 4 сентября.