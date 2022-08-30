В МГД предложили дифференцировать плату за ЖКУ для хостелов и прачечных в жилых домах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила ввести дифференцированную плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для расположенных в жилых домах хостелов и прачечных.

— В многочисленных обращениях жителей, а также экспертных мнениях считается, что соседство жилой и нежилой функций в многоквартирных жилых домах, особенно неурегулированное, добавляет жителям дома неудобства в виде, например, повышенного потребления ресурсов, а также эксплуатации инженерных систем и общедомового имущества и, соответственно, более быстрого их износа, — сказала парламентарий.

По словам Николаевой, для помещений в жилом доме, где осуществляется предпринимательская деятельность, в обязательном порядке должны быть установлены приборы контроля потребления ресурсов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что изменение параметров для получения субсидий на ЖКУ поможет расширить круг получателей помощи. Парламентарий пояснил, что субсидия на оплату услуг ЖКХ положена тем горожанам, которые тратят на коммунальные услуги более 10 процентов совокупного семейного дохода.