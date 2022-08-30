«Гражданину мира» отказали в банковском обслуживании и забрали в полицию

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Коровий Вал Карта всех событий

Житель столицы пришел в банк и потребовал оформить карту по паспорту «гражданина мира». Об этом стало известно во вторник, 30 августа.

Инцидент произошел в отделении банка на Коровьем Валу. Гражданин предъявил паспорт так называемого всемирного правительства, частной организации, которая базируется в США. Сотрудники просьбу москвича отклонили и вызвали полицию.

Прибывший наряд попросил москвича пройти в отделение, но 35-летний Игорь А. отказался и оказал сопротивление. Вскоре сотрудники МВД усмирили мужчину и препроводили его в отдел.

Там выяснилось, что российский паспорт у мужчины все же есть.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщил Telegram-канал Shot.

Другой инцидент произошел на одном из вокзалов столицы 25 августа: сотрудники правоохранительных органов накрыли подпольную типографию по подделке миграционных документов.