WP: ВСУ строят деревянные копии HIMARS для спасения настоящих

Фото: U.S. Army / Angelo Mejia

ВСУ начали создавать деревянные копии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила газета Washington Post во вторник, 30 августа.

— Ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море, — говорится в публикации.

Уточняется, что газета ссылается на неназванные источники и фотографии деревянных копий, передает РИА Новости.

До этого сообщилось, что Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» возле Чернобаевки.

23 августа украинские военные рассказали о боях против российских войск в Донбассе. Они пожаловались на значительное превосходство российской артиллерии. Отмечается, что они ни разу не видели поставляемые из-за границы САУ Caesar, гаубицы М-777 или реактивные установки HIMARS.