Экс-депутата Пономарева заочно арестовали по делу о фейках об армии

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Коптевский районный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за фейки об армии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 30 августа.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении Ильи Владимировича Пономарева, — говорится в сообщении.

По статье о публичном распространении фейков об использовании армии по мотивам политической или иной ненависти и вражды Пономареву грозит от 5 до 10 лет колонии.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, и за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле.

Уточнялось, что поправки вносят изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании ВС РФ и за их публичную дискредитацию. Теперь за такие фейки предусмотрены штраф до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 15 лет.