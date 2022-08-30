Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонтных работ с 31 августа

Лейла Алиева
Город
Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонтных работ с 31 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

Маршруты трамваев № 16 и 49 изменятся с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом на разворотном кольце «Новоданиловский проезд». Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, трамвай № 16 будет следовать от остановки «Чертаново Южное» через станцию метро «Тульская» до Серпуховского Вала. А № 49 — от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов.

Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонтных работ с 31 августа Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Для проезда от станции МЦК «Верхние Котлы» и метро «Нагатинская» в Нагатино пассажирам рекомендовали воспользоваться трамваем № 47, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также с 1 сентября по 30 ноября движение транспорта в районе Соймоновского проезда ограничат в связи с проведением строительных работ. Так, движение будет ограничено на участке в 3-м Обыденском переулке в районе дома 1, строение 3, с 1 сентября до 25 октября круглосуточно.

Транспорт Трамваи Донской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте