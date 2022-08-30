Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонтных работ с 31 августа
Маршруты трамваев № 16 и 49 изменятся с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом на разворотном кольце «Новоданиловский проезд». Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Так, трамвай № 16 будет следовать от остановки «Чертаново Южное» через станцию метро «Тульская» до Серпуховского Вала. А № 49 — от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов.
Для проезда от станции МЦК «Верхние Котлы» и метро «Нагатинская» в Нагатино пассажирам рекомендовали воспользоваться трамваем № 47, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Также с 1 сентября по 30 ноября движение транспорта в районе Соймоновского проезда ограничат в связи с проведением строительных работ. Так, движение будет ограничено на участке в 3-м Обыденском переулке в районе дома 1, строение 3, с 1 сентября до 25 октября круглосуточно.