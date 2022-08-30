Дептранс сообщил о росте количества автомобилей на дорогах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

В связи с окончанием лета на дороги Москвы возвращается все больше автомобилей. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, уже сейчас на дорогах 3 миллиона машин, поэтому ожидается до 8 баллов. При этом к середине сентября количество автомобилей вырастет на 4 процента, что эквивалентно дополнительным 120 тысячам транспортных средств.

Самыми загруженными направлениями станут Варшавское шоссе (в область), Ленинградское шоссе (в центр и область), Ярославское шоссе (в центр), а также Щелковское шоссе (в область).

Чтобы не тратить время в заторах, автовладельцам рекомендовали избегать поездок в час пик и пользоваться метро, МЦК и МЦД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Так, в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские.