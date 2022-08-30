«Приехала на разведку»: таролог оценила возвращение Пугачевой в Россию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию после нескольких месяцев отсутствия для «разведки». Об этом заявила таролог Саона.

— Она приехала на разведку, чтобы узнать, как ее примут, что говорят о (ее супруге, юмористе Максиме Галкине — прим. «ВМ»). Его, кстати, можно и не ждать в ближайшее время, потому что он не явится. А даже если явится, в его адрес будет сказано много пакостных слов, — сказала ясновидящая.

Примадонна в шутку назвала себя «блудной дочерью» и объяснила, что находилась за границей на лечении, а после — осталась на отдых. Она вернулась в Россию без мужа, что спровоцировало появление разного рода домыслов и предположений.

Саона добавила, что Пугачева пока не будет поднимать вокруг себя шумиху. Однако позже ей захочется провести несколько концертов или небольших мероприятий, подчеркнула таролог.

Вероятно, считает ясновидящая, Примадонне придется выстраивать свою жизнь заново из-за множества негатива, передает «МК».

До этого Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Россию. Кроме того, Примадонна намерена подготовить детей к началу обучения: Лиза и Гарри пойдут в третий класс.