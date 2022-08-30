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Награды павших в Эстонии красноармейцев передали родственникам в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Награды павших в Эстонии красноармейцев передали родственникам в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Награды бойцов Красной армии, погибших во время освобождения Эстонии от фашистов, передали их родственникам в Музее Победы. Об это во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Знаменательно, что церемония проходит в Музее Победы, поскольку более символичного места для передачи наград родным павших героев не найти. Наша задача — вернуть реликвии потомкам, чтобы они сохранили их в качестве памяти о великом подвиге своих предков, — сказал глава военно-исторического объединения Front Line города Таллин Андрей Лазурин.

Уточняется, что награды нашли во время поисков на территории Эстонии. Орден Красной Звезды обнаружили около города Валга, а медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» — недалеко от Нарвы.

Награды хорошо сохранились, а по номерам удалось установить их владельцев. Так, орден Красной Звезды принадлежал капитану Артемьеву Ивану Назаровичу, который был заместителем командира стрелкового батальона 82-го стрелкового полка 33-й Белорусской Холмской Краснознаменной дивизии. Реликвию торжественно вручили его правнучке Марии Артемьевой.

Медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» принадлежали рядовому Федору Макаровичу Семайкину. Их, как уточняется, передали его внуку Сергею Семайкину.

В честь окончания Второй мировой войны Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу. Так, 3 сентября на сайте музея пользователи смогут посетить виртуальные экскурсии.

Кроме того, им будут доступны 3D-мэппинг и лекции о завершающем этапе войны — действиях СССР против Японии в августе 1945 года.

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