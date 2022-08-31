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Ученые назвали продлевающий жизнь напиток

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали продлевающий жизнь напиток
Фото: Unsplash

Ученые Национального института здравоохранения США выяснили, что черный чай продлевает жизнь.

В исследовании приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. Наблюдали за их здоровьем в течение 11 лет. Ученые установили, что у тех людей, кто пьет две и больше чашек чая в день, риск смерти от любой причины был на 9-13 процентов ниже, чем у тех, кто вовсе не пьет этот напиток.

Также более высокое употребление чая связано с низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и инсульта.

Исследователи отметили, что взаимосвязь наблюдалась независимо от предпочтительной температуры чая, добавления молока или сахара и генетических вариаций, влияющих на скорость, с которой люди усваивают кофеин.

— Более высокое употребление чая связано с более низким риском смертности среди тех, кто выпивал две или более чашек в день, независимо от генетической изменчивости метаболизм кофеина. Эти данные свидетельствуют о том, что чай даже при более высоком уровне потребления может быть частью здорового питания, — сообщили ученые.

По их словам, кофеин, которым богаты чайные листья, помогает «взбодрить» мозг и тонизирует нервную систему. Содержащиеся в чае полифенолы также благоприятно влияют на обмен веществ,помогают укрепить иммунитет, сообщается на портале Acpjournals.org.

Врач — терапевт-кардиолог Виолетта Шелехова сообщила, что томатный сок и зеленый чай вызывают скачки давления. Она рассказала, что при регулярном употреблении жидкостей с повышенным содержанием соли вроде томатного сока в организме начинает задерживаться жидкость, поэтому давление повышается. Таким же эффектом обладают и напитки с содержанием кофеина.

Здоровье Чай Исследования Ученые
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