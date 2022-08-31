«Промывка мозгов»: можно ли совершить серьезное преступление под гипнозом

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В Москве 65-летняя Елена Белова подозревается в поджоге BMW замначальника управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как женщина с синей канистрой в руке обходит авто. В то же время она разговаривает по телефону с кем-то. После чего Белова обливает багажник смесью, поджигает его и покидает место преступления. Позже родственники женщины выдвинули версию, что москвичка могла пойти на такой шаг под воздействием гипноза со стороны украинских спецслужб. «Вечерняя Москва» поинтересовалась, насколько подобный сценарий возможен.

По словам Ирины Котихиной, гипнолога, регрессолога и специалиста по межличностным отношениям, действие гипноза имеет свое временное ограничение и под его влиянием человеку вряд ли удалось бы провернуть такую сложную махинацию.

— Конечно, телевизор нас приучил к тому, что под влиянием гипноза возможно абсолютно все. Но это далеко не так. Скорее всего, в отношении женщины применялась техника «промывки мозгов». Ее настроили и убедили в том, что она должна это сделать, приведя, как ей показалось, вполне железобетонные аргументы. Но на практике мне не встречались случаи, когда с помощью гипноза можно было бы совершить серьезное преступление — убийство, крупный грабеж или поджог имущества, — рассказала эксперт.

По словам эксперта, на женщину могла воздействовать группа лиц, применяющих различные методы влияния, но не гипнотического характера, а психологического.

— Я не вижу в этом случае чистого гипноза. Недоброжелатели могли просто влиять на эту даму посредством иных психологических методов — от промывки мозга до шантажа. Куда эффективнее, когда все эти техники применяются в комплексе, — добавила она.

Собеседница «ВМ» отметила, что даже во время гипноза у человеческой психики «срабатывают защитные механизмы» и далеко не все манипулятивные намерения гипнолога могут иметь результат.

— Если человек чего-то не желает, то гипнолог его не заставит этого сделать против воли. Любые действия, противоречащие базовым интересам человека, ни под каким гипнологическим влиянием невоплотимы, — говорит специалист. — И неважно, какая цель — заставить полюбить кого-то или убить.

Следовательно, подозреваемая, по предположению эксперта, находилась под чьим-то очень сильным психологическим влиянием.