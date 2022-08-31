Врач Дианова назвала идеальный перекус для школьника

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Существует много разновидностей полезного перекуса, который ученик может взять на занятия. Самым простым вариантом будут фрукты и орехи, однако при наличии возможности родители могут подобрать и более интересные сочетания продуктов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Собеседница «ВМ» отметила, что даже незамысловатый перекус в течение дня полезен для ребенка.

— Самый безопасный перекус с точки зрения температурного режима — фрукты в сочетании с орехами. Они не портятся и выдерживают любое время. Можно аккуратно давать, чтобы ребенок вовремя съел, перекусы, в которых будет фрукт, а вместо орехов — кусочек сыра или небольшое количество творога. Это уже фасованный продукт, — объяснила Дианова.

По ее словам, в этом случае важно сделать перекус как можно раньше: творог в сумке может выдержать максимум пару часов. Ребенку достаточно пятидесятиграммовой порции, максимум — 100 граммов, уточнила диетолог.

Если ребенку нравятся творожные маффины, родители могут делать их самостоятельно, посоветовала эксперт.

— Такие маффины лучше хранятся, чем творог, но их сложнее готовить. Фактически это запеканка с добавлением какой-нибудь полезной муки и, возможно, небольшого количества орехов. Этот маффин не будет невероятно жирным. К нему можно добавить яблоко или банан. Это будет идеальный вариант перекуса, он хорошо отразится на желудке и функции желчного пузыря, — уверена врач.

Печенье для перекуса в школе не очень подходит. Современные дети часто имеют избыточный вес, поэтому с углеводными перекусами стоить быть аккуратнее, заметила диетолог. Например, если ребенок любит бутерброды, то лучше использовать не белый хлеб, а в паре с бутербродом положить овощ или фрукт, посоветовала Дианова.

По словам эксперта, дополнить перекус можно полезным напитком.

— Какой-нибудь теплый чай с ромашкой, шиповником очень полезен для детей. Или даже просто чай, или воду можно дать ребенку. Нежелательно — какао или кофе. Если компот на сухофруктах и без добавления сахара, можно его давать. Туда можно положить листочки стевии — правильного заменителя сахара, — подытожила диетолог.

Переход от каникул к учебному году должен быть как можно более плавным. Кроме того, в последние дни перед началом учебы ребенок не должен испытывать стресс. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась семейный психолог Наталья Панфилова.